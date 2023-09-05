بعد تداول لائحة أجور عبر مواقع التواصل.. جمعية مؤلفي الدراما العربية تصدر بيانا

أصدرت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك، بيانا كشفت فيه عن العديد من القرارات الخاصة بهم، بعد تداول لائحة أجور تخص المؤلفين غير موثقة أو رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان كالآتي:

لوحظ في الساعات الأخيرة إنفجار غضب عارم في الوسط الفنى بعد انتشار ما سمی لائحة الأجور، وبناءً على طلب أعضاء عدد كبير من كتاب السيناريو بحسم موقفنا أصدرنا هذا البيان.

إن جمعية مؤلفي الدراما التي تضم خيرة عقول مصر من كتابها ومفكريها لم تلتفت ولن تلتفت إلى ما سمى لائحة الأجور، لا سيما أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية أو كيان مهم، ولا سيما أيضاً أنها تحتوى في مضمونها على إهانة كل فناني مصر وكتابها ومخرجيها بتقسيمهم إلى فئات.

فلكل مبدع اتجاهه وأفكاره ولا يمكن لأي شخص مهما كان أن يصنف المبدعين إلى درجات وفئات، ولذا قررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتبار هذه اللائحة كأن لم تكن، ثانياً: الالتزام بالعقد الموحد للمؤلف الذي أقرته شعبة السيناريو بنقابة المهن السينمائية، ثالثاً: إقرار ما سوف تتخذه شعبة السيناريو بالنقابة من قرار بشأن تحديد الحد الأدنى لأجر كتاب السيناريو الجدد، رابعاً: تطبيق قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 وعدم تنازل المؤلف عن حقوقه التي تضمنها القانون والتي يتنازل عنها الجميع طواعية لصالح شركات الإنتاج، خامساً: مطالبة جهات الإنتاج وقنوات العرض بتطبيق ما تضمنه القانون ونص عليه الدستور، من نسبة عند إعادة العرض، وهو المعروف بحق الأداء العلني.

إن كتاب مصر.. ضمير الأمة.. لم يفكروا في نكأ هذه الجراح المسكوت عنها في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصرنا الحبيبة، ولكن كثرة الشائعات والتسريبات وعدم وجود بيان رسمی عن اتحاد المنتجين أو الشركة المتحدة لنفي هذه التسريبات، دفعنا كما دفع جميع أبناء المهن التمثيلية والسينمائية أن تكون لنا وقفة".