بعد انتشار لائحة أجور وتصنيفات غير موثقة.. المؤلفون والمصورون يتخذون قرارات حاسمة

علي مدار الساعات الماضية ، اصدرت عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية عددا من البيانات ، وذلك بعد أن انتشرت خلال الساعات الماضية لائحة أجور تخص بعض صناع الدراما ، بالإضافة إلي تصنيفهم إلي ثلاثه فئات .

وتلك البيانات تضمنت العديد من القرارات التي لا تخص الأجور فقط ، بل شمل أيضا بعض القرارات الخاصه بتنظيم ساعات العمل ، واقرار اجور إضافيه في حال زيادة ساعات العمل ، كما شملت تلك البيانات بعض الامور المتعلقه بالتعاقدات والتعامل مع الضرائب .

شعبة التصوير :

من اولي الشعب التي حرصت علي إصدار بيان شمل العديد من القرارات هي شعبه التصوير ، وجاء نص البيان كالاتي : قرار شعبة التصوير.. بعد التحية، ، فقد قررنا نحن مديرو تصوير مصر وبتاريخ 1 سبتمبر ۲۰۲۳ الاتي: صرف أسبوع تحضير مع التعاقد و ذلك نظير المعاينات و الاجتماعات و تصحيح الألوان لإثبات جدية التعاقد.

وتابع البيان : أيام العمل 6 أيام متتالية بحد أقصي بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه ان عدد ساعات العمل اليومي ١٢ ساعة فقط ، تبدأ من الحضور متضمنة ساعة للراحة - كما تم الاتفاق على تحديد ۱۲ ساعة للراحة بين نهاية يوم التصوير و بداية اليوم التالي ، كما أن الأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي بدون خصم ضرائب وبدون ۱۰٪ قيمة الضريبة المضافة.

واستكمل البيان : في حالة الحاجة إلى العمل لساعات اضافية و ذلك فقط في الضرورة القصوى يجب موافقة رؤساء الأقسام ويتم ذلك نظير أجر إضافي عن كل ساعة يحاسب عليها جهة الإنتاج (بقسمة الأجر اليومي على ١٢ ساعة لتحديد قيمةالساعة الإضافية) و ذلك بحد اقصي ثلاث ساعات من بعد ١٢ ساعة ، كما يتم حصول مدير التصوير والكاميرا مان ومساعد المصور علي نسخة من العقد في نفس وقت التعاقد ، و تلتزم جهة الإنتاج بدفع ضريبة القيمة المضافة (١٠٪ علي الاجر الأسبوعي) لمدير التصوير والكاميرا مان ومساعد المصور ليقوموا بتوريدها لمصلحة الضرائب كما هو منصوص عليه في قانون القيمة المضافة جهة الانتاج بيان التوريد اثناء التعاقد سيتم امضاء عقد خاص من قبل شعبه التصوير.



واختتم كل البيان : تهيب شعبة التصوير بضرورة التزام جميع أعضاء الشعبة بالنقاط السابقة والعمل بالعقد الموحد مع اتخاذ ، إجراءات رادعة علي من يخالف ذلك ، ولكم منا خالص الشكر.

شعبة المونتيرين :

أصدرت شعبة المونتيرين بيانا خلال الساعات الماضية، كشف فيه عن بعض القرارات التى اتخذتها لتنظيم عملهم خلال الفترة القادمة.

وجاء نص البيان كالاتي : قررنا نحن رابطة مونتيرين مصر بتاريخ 4 سبتمبر ۲۰۲۳ ما يلي، أولاً: الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس شعبة المونتاج والأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي ، بدون خصم ضرائب وبدون ضريبة القيمة المضافة.



وتابع البيان: ثانياً: تلتزم جهة الإنتاج بدفع ضريبة القيمة المضافة مع كل دفعة للمونتير ومساعديه ليقوموا بتوريدها لمصلحة الضرائب كما هو منصوص عليه في قانون القيمة المضافة مع الالتزام من طرفنا بتسليم بيان التوريد لجهة الإنتاج.

واضاف البيان : رابعاً: يتم إدراج عدد أيام التصوير في العقد المبرم بين الطرفين مع ذكر تاريخ الانتهاء من التصوير، وفي حالة تجاوز عدد الأيام المتفق عليها أو زيادة مدة تنفيذ العمل يحق للمونتير ومساعديه المطالبة بزيادة ، الأجر بما يتماشى مع حجم الزيادة عن المتفق عليه ، خامساً: الزام جهات الإنتاج بدفع الدفعات المتفق عليها في مواعيدها ونسبها المقررة بالعقد وعلى ان تكون ، كل الدفعات مسددة قبل الانتهاء من العمل وتسليم الحلقات النهائية.



واستكمل البيان : سادساً: يخصص يوم واحد أسبوعياً كراحه للمونتير ومساعديه في حالة استمرار التصوير بشكل متواصل.



سابعاً: يحق للمونتير ومساعدية طلب أجر إضافي أو مطالبة جهة الأنتاج بتوفير فريق مونتاج آخر في حالة التصوير بوحدة ثانية أو تزامن وقت التصوير مع وقت العرض دون المساس بأجور الفريق الأساسي ، ثامناً: في حالة رغبة جهة الإنتاج إسناد مهام أخرى للمونتير على سبيل المثال وليس الحصر "مونتاج ملخصات حدث في الحلقات السابقة ,مونتاج الإعلان الترويجي والدعائي، مونتاج أغنية دعائية للعمل الفني، عمل إعداد موسيقي ...إلخ" يشترط موافقته على أداء تلك المهام وان يتم ذكرها في العقد أو عمل ملحق ، بالمهام الجديدة الموكله إليه بقيمة مادية جديدة حسب ما يحدده مجلس الشعبة ضمن لائحة الأجور.



وأختتم البيان : تاسعاً: لايجوز تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال التعامل مع مونتيرين غير مقيدين بالنقابة ، وعاشراً: تعتبر هذه القرارات ملزمة لجميع أعضاء الشعبة ومن يخالفها سيعرض نفسه للمسائلة باجراءات رادعة.

شعبة المؤلفين :

كما أصدرت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك، بيانا كشفت فيه عن العديد من القرارات الخاصة بهم، بعد تداول لائحة أجور تخص المؤلفين غير موثقة أو رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان كالآتي:

لوحظ في الساعات الأخيرة إنفجار غضب عارم في الوسط الفنى بعد انتشار ما سمی لائحة الأجور، وبناءً على طلب أعضاء عدد كبير من كتاب السيناريو بحسم موقفنا أصدرنا هذا البيان.

إن جمعية مؤلفي الدراما التي تضم خيرة عقول مصر من كتابها ومفكريها لم تلتفت ولن تلتفت إلى ما سمى لائحة الأجور، لا سيما أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية أو كيان مهم، ولا سيما أيضاً أنها تحتوى في مضمونها على إهانة كل فناني مصر وكتابها ومخرجيها بتقسيمهم إلى فئات.

فلكل مبدع اتجاهه وأفكاره ولا يمكن لأي شخص مهما كان أن يصنف المبدعين إلى درجات وفئات، ولذا قررت الجمعية ما يلي:

أولاً: اعتبار هذه اللائحة كأن لم تكن، ثانياً: الالتزام بالعقد الموحد للمؤلف الذي أقرته شعبة السيناريو بنقابة المهن السينمائية، ثالثاً: إقرار ما سوف تتخذه شعبة السيناريو بالنقابة من قرار بشأن تحديد الحد الأدنى لأجر كتاب السيناريو الجدد، رابعاً: تطبيق قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 وعدم تنازل المؤلف عن حقوقه التي تضمنها القانون والتي يتنازل عنها الجميع طواعية لصالح شركات الإنتاج، خامساً: مطالبة جهات الإنتاج وقنوات العرض بتطبيق ما تضمنه القانون ونص عليه الدستور، من نسبة عند إعادة العرض، وهو المعروف بحق الأداء العلني.

إن كتاب مصر.. ضمير الأمة.. لم يفكروا في نكأ هذه الجراح المسكوت عنها في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصرنا الحبيبة، ولكن كثرة الشائعات والتسريبات وعدم وجود بيان رسمی عن اتحاد المنتجين أو الشركة المتحدة لنفي هذه التسريبات، دفعنا كما دفع جميع أبناء المهن التمثيلية والسينمائية أن تكون لنا وقفة".