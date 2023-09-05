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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق جديد بين السعودية وإيران لتطوير كرة القدم النسائية

السعودية إيران
السعودية إيران

أفادت صحيفة “أخبار 24” السعودية بأن السلطات الرياضية في المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيراني، وذلك بحضور ر ياسر بن حسن المسحل ومهدي تاج، رئيسا اتحاد كرة القدم في البلدين بالسعودية. 

وتأتي مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.

 

وتشتمل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.

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