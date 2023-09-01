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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من لبنان.. تصريحات هامة لوزير خارجية إيران عن السعودية

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

أكد وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين طهران وبيروت هي علاقات استراتيجية؛ مضيفا " نتابع بدقة التطورات الجارية في لبنان وسنستمر بدعمنا لمحور المقاومة من اجل الحفاظ على المصلحة الوطنية في مواجهة الاعتداءات الصهيونية التي تتهدد هذه المنطقة برمتها.

وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي : طالما اثبت قادة المقاومة والسياسيون في لبنان بانهم يعملون من اجل صون المصلحة الوطنية العليا ويتمتعون بالحنكة والحكمة لادارة الشؤون اللبنانية ونرفض اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية.

وتابع : ايران لن تتوانى عن تقديم كل عون يطلب منها في دعم لبنان الشقيق.

وأردف: السياسة الخارجية من قبل حكومة  ابراهيم رئيسي تقوم على مبدأ التعاون مع كل دول العالم وانطلاقا من هذا التوجه فقد انصبت كل الجهود السياسية والدبلوماسية على التلاقي مع كل الدول في المنطقة ونحن نقيم بشكل ايجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض.

وأكمل تصريحاته : عندما قامت السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران فقد حذت بعض الدول حذوها وايران والسعودية ليس لديهما اي نية في التأثير في القرارات التي تتخذ من قبل القيادات السياسية في لبنان.


وواصل : خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين سمعت بعض الرؤى عن دول المنطقة ومنها عن لبنان ونحن ندعم اي توافق يتم التوصل اليه من قبل القادة السياسيين اللبنانيين.

وأضاف : نحن نعتقد ان عودة العلاقات بين ايران والسعودية الى حالتها الطبيعية من شانه ان يترك اثارا ايجابية على المنطقة بشكل عام ومنها لبنان ونعتقد ان مسالة ايجاد حل للفراغ الرئاسي في لبنان تعتبر من القرارات السياسية المناطة بالقادة السياسيين في لبنان.

وزاد: خلال لقائي بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية سمعت كلاما واضحا ان المقاومة الفلسطينية هي اكثر من اي وقت مضى قوة واستعدادا وتأهبا وانه اذا قام الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة باستهداف القادة الفلسطينيين فان المقاومة بامكانها ان تغير المعادلات.


وقال أيضا : اذا وافقت الدولة اللبنانية فان ايران مستعدة فورا لان تقوم بارسال الفرق الفنية والهندسية والتجهيزات الهندسية التي من شأنها المساعدة في إنشاء معامل للطاقة الكهربائية بطاقة 2000 ميغاوات.

وذكر كذلك : زيارتي الى لبنان تمت بناء على ترتيبات مسبقة فيما يتعلق بمسألة اليمن وانصار الله فأؤكد ان قادة انصار الله هم الذين يتخذون قرارتهم بانفسهم ونحن رحبنا في ايران باي مبادرة من شأنها ان تؤدي الى وقف اطلاق النار ووقف الحصار على اليمن والدخول في الحوار.

استكمل : اميركا اعطت وعودا فضفاضة جدا للبنان فيما خص مسألة الطاقة والكهرباء.

وواصل : نحن نرحب باي مشروع او مبادرة من شأنها ان تساهم في حل ازمة الطاقة والكهرباء التي يعاني منها لبنان الشقيق؛ فلو استجابت الدولة اللبنانية بقبول الهبة الإيرانية منذ سنوات لكانت قضية الطاقة قد تم حلها الآن.

وأتم عبداللهيان تصريحاته قائلا : ايران ترحب بقبول اي مبادرة من شأنها ان تساهم في الامن والاستقرار في المنطقة.

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