رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب هو أول حزب سياسي يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 10 يوليو في مؤتمر جماهيري بمحافظة المنيا وأسباب دعم الحزب للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، فالرئيس السيسي بدا مسيرة البناء في مصر ويجب دعمه لاستكمالها واختيار أحد آخر لقيادة مصر في فترة رئاسية مقبلة ليس في من المصلحة العامة للوطن.

الرئيس يسير على خطة قوية للنهوض بمصر

وأضاف “السيد على” فى حوار لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد داع للدخول في تجارب جديدة 100 يوم أو 200 يوم خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير على خطة قوية للنهوض بمصر ودعمه ضرورة لاستكمال مسيرة المشاريع الضخمة والإنجازات فضلا أن الرئيس السيسي أحدث تقدما ونقلة نوعية في الدولة منذ توليه قيادة البلاد حتى الآن والحزب يعلم جيدا ذلك ولذالك أعلن دعمه الكامل للرئيس السيسي ومن أبرز إنجازات الرئيس السيسي تحسين وتطوير البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وغيرها من الإنجازات المهمة التي تستهدف التنمية الشاملة للدولة المصرية.

وأوضح أن الحزب لدينه خطة جادة لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية وسوف تبدأ من بداية هذا الشهر تتمثل من خلال الالتهام بالشعب بالمحافظات لتوعية المجتمع بأهمية الإنجازات الرئيس السيسي لتوضحها للمواطنين والتصدي للإشاعات عن طريق تصحيح المعلومات المغلوطة وتوضيحها عن طريق المعلومات الصحيحة.