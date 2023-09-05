عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلف قاعة أفراح.. التحقيقات: لا إصابات في حريق مخلفات الجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراج في المريوطية بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

قالي كل الناس بتغلط.. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات

كانت قاعدة في البلكونة.. سقوط طالبة من الرابع بـ الجيزة

أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي

التحقيقات تكشف تفاصيل حريق المريوطية

حيث تبين من تحقيقات النيابة في الجيزة، إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراح شهيرة على مصرف اللبيني، بدون وقوع إصابات أو تلفيات، وأن سبب الحريق إشتعال عقب سيجارة في المخلفات، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بإندلاع حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح في المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراح على مصرف اللبيني وتمكنت سيارتين إطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع إمتدادها.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الحريق لم يسفر عنه إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث رجحت التحريات إندلاع الحريق بسبب عقب سيجارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.
 

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث حريق حريق مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

محكمة أسرة أبو ظبي تقضي بتمكين طليق نجمة آراب أيدول من رؤية ابنته

كانت قاعدة في البلكونة.. سقوط طالبة من الرابع بـ الجيزة

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

حنان تطلب الخلع من زوجها: بينفخ دخان الحشيش في وشي

بعدما اختل توازنها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع في العجوزة

تحويلات مرورية.. غلق كلي لطريق الفيوم لمدة 5 أيام

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالطريق الصحراوي بالجيزة

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ