خلف قاعة أفراح.. التحقيقات: لا إصابات في حريق مخلفات الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراج في المريوطية بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

التحقيقات تكشف تفاصيل حريق المريوطية

حيث تبين من تحقيقات النيابة في الجيزة، إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراح شهيرة على مصرف اللبيني، بدون وقوع إصابات أو تلفيات، وأن سبب الحريق إشتعال عقب سيجارة في المخلفات، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بإندلاع حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح في المريوطية، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع النيران في مخلفات خلف قاعة أفراح على مصرف اللبيني وتمكنت سيارتين إطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع إمتدادها.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الحريق لم يسفر عنه إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث رجحت التحريات إندلاع الحريق بسبب عقب سيجارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة.

