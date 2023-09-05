عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أوكرانيا تخسر أول دبابة تشالنجر 2 في هجوم روسي كاسح

دبابة تشالنجر 2
دبابة تشالنجر 2

فقدت أوكرانيا أول دبابة تشالنجر 2 الألمانية بنيران روسيا، بينما تقاتل قواتها لتوسيع الثغرة المتزايدة في الخطوط الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال ؟

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في الدبابة مع تصاعد دخان كثيف من هيكلها.
ومن غير الواضح ما إذا كان أي من أفراد الطاقم قد فقدوا في الحادث الذي وقع بالقرب من مستوطنة روبوتاين .

تعتبر دبابة تشالنجر 2 من أقوى الدبابات في العالم حيث تتمتع بحماية عالية بفضل درع دورشيستر السري وقدرتها على القنص بعيد المدى مع نظام رؤية خاص.

وقال قائد دبابات سابق، من طراز تشالنجر، الكولونيل هاميش دي بريتون جوردون :"إنه من المحتمل جدًا أيضًا أن يكون الطاقم قد نجا من الهجوم، الذي إما نتج عن قصف مدفعي أو انتحاري بدون طيار أو هجوم لغم".

 

أقوى الدبابات الخطوط الروسية الدبابات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

وزيرة هندية تكشف عن محاولات عالمية لتنظيم سوق العملات المشفرة

وزير الدفاع الروسي للأوكرانيين: الهجوم المضاد فاشل تمامًا

أول رد من الكرملين على تقارير محادثات بوتين وجونج أون

الأمر ليس بسيطًا.. لماذا سيغادر زعيم كوريا الشمالية إلى فلاديفوستوك لمقابلة بوتين؟

المخابرات البريطانية: روسيا تنوي إقامة انتخابات في مناطق أوكرانية| تفاصيل

انخفاض نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية.. تفاصيل

بنك جي بي مورجان يتوقع موجة غلاء قادمة في تركيا

ترشيحاتنا

رقم ضخم.. الكشف عن خسائر شرق أفريقيا من تأثيرات تغير المناخ

تايوان تستعد لاستلام الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية

رقم خرافي.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

رئيس الحركة الوطنية يكشف أسباب دعم الحزب لـ السيسى فى انتخابات الرئاسية

حكم قراءة الحائض للقرآن من المصحف والموبايل.. اعرف آراء الفقهاء

الكشف رد فعل أمريكا حال انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ