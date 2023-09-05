شاهد.. أوكرانيا تخسر أول دبابة تشالنجر 2 في هجوم روسي كاسح

فقدت أوكرانيا أول دبابة تشالنجر 2 الألمانية بنيران روسيا، بينما تقاتل قواتها لتوسيع الثغرة المتزايدة في الخطوط الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال ؟

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في الدبابة مع تصاعد دخان كثيف من هيكلها.

ومن غير الواضح ما إذا كان أي من أفراد الطاقم قد فقدوا في الحادث الذي وقع بالقرب من مستوطنة روبوتاين .

تعتبر دبابة تشالنجر 2 من أقوى الدبابات في العالم حيث تتمتع بحماية عالية بفضل درع دورشيستر السري وقدرتها على القنص بعيد المدى مع نظام رؤية خاص.

وقال قائد دبابات سابق، من طراز تشالنجر، الكولونيل هاميش دي بريتون جوردون :"إنه من المحتمل جدًا أيضًا أن يكون الطاقم قد نجا من الهجوم، الذي إما نتج عن قصف مدفعي أو انتحاري بدون طيار أو هجوم لغم".