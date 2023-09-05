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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب وزير الآثار تبحث مع مسئولين بريطانيين وإسبان سبل دفع الحركة السياحية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والآثار

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد كريم بشارة المدير التجاري والإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشام بشركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways وشركة طيران إيبريا الإسبانية، وذلك بحضور  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار، لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من خلال إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري ، بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إليها بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ، وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم لمصر ومن السوق البريطاني بصفة خاصة ولاسيما مع استعدادات الموسم الشتوي المقبل، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الشبكة الواسعة للشركة وتواجدها بالعديد من دول العالم لجذب المزيد من الحركة السياحية من هذه الدول لمصر.

من جانبها، أكدت غادة شلبي على أهمية السوق البريطاني بالنسبة لمصر حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة بها ومن ضمن الأسواق التي تستهدفها الوزارة ولا سيما في ظل زيادة الطلب السياحي منه.

واستعرضت المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وخاصة في منتج السياحة الثقافية، لافتة إلى بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة الطيران والسفر إلى المقاصد السياحية المختلفة منها بحث إمكانية تنظيم رحلات طيران مباشرة إلى محافظتي الأقصر وأسوان وخاصة في ظل تنامي وزيادة الطلب على هذا المنتج، وكذلك دراسة إمكانية تيسير رحلات أخرى مباشرة لمدينة الغردقة أسوة بالرحلات الأسبوعية التي ستقوم الشركة بتيسيرها لمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى ما تشهده منطقة العلمين من تطور وطفرة سياحية كبرى خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى إمكانية تيسير خط طيران للساحل الشمالي يستهدف منطقة العالمين ومرسى مطروح وواحة سيوة وخاصة في ظل تزايد الطلب على زيارة هذه المقاصد السياحية.

كما تحدث عمرو القاضي عن بعض سبل الترويج السياحي الممكنة مع الشركة من خلال برامج تحفيز الطيران أو تنفيذ حملات ترويجية مشتركة تستهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على المقصد السياحي المصري بكافة أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الهيئة لحملة ترويجية مشتركة منذ أسبوع بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية.

من جانبه، أعرب السيد كريم بشارة عن فخر وتقدير الشركة للعمل في السوق المصري وخاصة في ظل أوجه التعاون المشتركة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع الشركة مع مصر على مر العقود، مشيراً إلى ثقة الشركة في الإمكانيات السياحية المتنوعة في المقصد السياحي المصري، وحرصها وخططتها المستمرة لزيادة رحلات الطيران على الخط المباشر بين مدينتي لندن والقاهرة، وهو ما قامت به من خلال زيادة الرحلات خلال عام 2022 إلى الضعف.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير 4 رحلات طيران أسبوعياً من مطار جاتويك بالمملكة المتحدة إلى مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل، كما ستقوم شركة إيبريا الإسبانية بتيسير رحلات طيران منتظمة من مدينة مدريد إلى القاهرة بمعدل 5 رحلات أسبوعياً بدءاً من أكتوبر المقبل، حيث كان هذا الخط متوقف منذ 2017. 

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السياحة السياحة والاثار نائب وزير السياحة والآثار الخطوط الجوية البريطانية British Airways الحركة السياحية الوافدة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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