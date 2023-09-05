مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

هاجمت الإعلامية مروة صبري، أسما شريف منير، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب حلاقة رأسها بشكل مفاجئ.

وقالت مروة صبري ، في بداية حلقتها ببرنامجها “قعدة ستات” الذي يذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: أسما بعد ماخدت التريند، لقيناها بتقول أنتو ليه بتهاجموني، وياريت محدش يقلدني في اللي عملته، والمتابعين بيسخنوا أبويا عليا، يا أسما أنتي داخلة تاخدي التريند، في ناس هتقولي أنتي مالك ما يمكن هي تعبانة ومضطرة تحلق شعرها عشان الصبغة بوظت شعرها، فمن الكوميديا أنك بعد ما تحلقي تصبغيه أصفر!.

واستكملت مروة صبري حديثها: ده غير انك طلعتي وأنتي بتحلقي شعرك لايف عشان الناس تعلق على الفيديو، وكمان رايحة مهرجان الدراما على الرغم أنك مش ممثلة أساسا يعني لو مرحتيش محدش هيسألك أنتي مجتيش ليه؟!.

وأضافت: نفسيتك تعبانة متصوريش؟! متجيش تقولي وتهاجمي الإعلام تقولوا بتتكلموا عليا ليه، اللي أعرفه ان حد تعبان وشعره بيقع ميصورش، لكن أنتي عايزة تلفتي الانتباة ناحية الناس، أصل أنا بقالي فترة مش متشافة ومعملتش تريند!.