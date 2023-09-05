أخبار الفن| دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

هاجمت الإعلامية مروة صبري، أسما شريف منير، بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب حلاقة رأسها بشكل مفاجئ.

وقالت مروة صبري ، في بداية حلقتها ببرنامجها “قعدة ستات” الذي يذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: أسما بعد ماخدت التريند، لقيناها بتقول أنتو ليه بتهاجموني، وياريت محدش يقلدني في اللي عملته، والمتابعين بيسخنوا أبويا عليا، يا أسما أنتي داخلة تاخدي التريند، في ناس هتقولي أنتي مالك ما يمكن هي تعبانة ومضطرة تحلق شعرها عشان الصبغة بوظت شعرها، فمن الكوميديا أنك بعد ما تحلقي تصبغيه أصفر!.

ظهر الممثل الفلسطينى صالح بكرى على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا بعلم فلسطين ضمن فعاليات أمس , والتقطت الصورة بعدسة المصور عمار عبد ربه .

والجديد بالذكر أن الممثل صالح بكرى يشارك فى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا فى دورته الـ 80.

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن استعدادها لتحضير الجزء الرابع من مسلسل “المداح” على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت دنيا عبد العزيز فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" فخورة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وبإقامتها بمهرجان العلمين تجربة مشرفة ومختلفة وبلدنا تستحق تتشاف ".

علي مدار الساعات الماضية ، اصدرت عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية عددا من البيانات ، وذلك بعد أن انتشرت خلال الساعات الماضية لائحة أجور تخص بعض صناع الدراما ، بالإضافة إلي تصنيفهم إلي ثلاثه فئات .

وتلك البيانات تضمنت العديد من القرارات التي لا تخص الأجور فقط ، بل شمل أيضا بعض القرارات الخاصه بتنظيم ساعات العمل ، واقرار اجور إضافيه في حال زيادة ساعات العمل ، كما شملت تلك البيانات بعض الامور المتعلقه بالتعاقدات والتعامل مع الضرائب .