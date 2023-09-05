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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن استعدادها لتحضير الجزء الرابع من مسلسل “المداح” على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت دنيا عبد العزيز فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" فخورة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما وبإقامتها بمهرجان العلمين تجربة مشرفة ومختلفة وبلدنا تستحق تتشاف ".

وأضافت دنيا عبد العزيز لعدسة صدى البلد :" تمنيت تكريم ممدوح عبد العليم بهرجان القاهرة للدراما".

وعن أحدث أعمالها قالت دنيا عبد العزيز :" اتسعد لتحضيرالجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، وليلى عز العرب، وجيهان عبد الله، ولطفي لبيب، وجومانا مراد، ورشوان توفيق، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومنة شلبي.. وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة، ومنهم هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل، ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط صورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما. 

واستقبلت "جومانا" لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص لبيب على إلقاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

المداح دنيا عبد العزيز حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المداح 3 أحدث أعمال حمادة هلال

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