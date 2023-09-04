أخبار الفن.. أسما شريف منير برفقة طليقها في أول يوم دراسة لابنتها .. منى زكي تعتذر لابنتها على الهواء

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ،

بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، و" وش فى وش"، و" أولاد حريم كريم ".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الأربعاء، 2,197,941 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

نشرت الفنانة أسما شريف منير ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور تجمعها بطفلتها الوحيدة ، وطليقها ، فى أول يوم دراسة لابنتها .

وقالت أسما شريف منير : عقبال أول يوم جامعة يا نور عيني .. بنحبك أوي وفرحانين بيكي .

نشرت الفنانة أسما شريف منير ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صور تجمعها بطفلتها الوحيدة ، وطليقها ، فى أول يوم دراسة لابنتها .

وقالت أسما شريف منير : عقبال أول يوم جامعة يا نور عيني .. بنحبك أوي وفرحانين بيكي .

حلت الفنانة مني زكي ضيفة على برنامج “ كلام نواعم ” ، فى أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج ، والمذاع على قناة mbc العامة .

وخلال الحلقة إعتذرت الفنانة مني زكي الى ابنتها “ لي لي ” ، بسبب صارمتها فى تربيتها فى السنوات الاولي من عمرها

كشف الفنان أحمد أمين ، عن عودته مرة أخرى لتقديم stand up comedy مرة أخري ، بعد توقف سنوات ، وذلك خلال استضافته فى برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد .

وقال أحمد أمين إنه من المقرر أن يعود لتقديم stand up comedy من خلال جولة فى عدد من المدن فى دولة كندا.

أصدرت شعبة المونتيرين بيانا خلال الساعات الماضية، كشف فيه عن بعض القرارات التى اتخذتها لتنظيم عملهم خلال الفترة القادمة.

وجاء نص البيان كالاتي : قررنا نحن رابطة مونتيرين مصر بتاريخ 4 سبتمبر ۲۰۲۳ ما يلي، أولاً: الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس شعبة المونتاج والأجر المتفق عليه أجر نهائي صافي ، بدون خصم ضرائب وبدون ضريبة القيمة المضافة.