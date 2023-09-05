"الزراعة" تكشف أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني بالبطاطس خلال اغسطس

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و 32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.

واكدت مدير المشروع، انه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية اجمالية بلغت 17957 طن، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية والاجنبية.



واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع،إلى ان كميات تقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حتى الآن، حوالي 227 الف و 900 طن، باجمالي عدد عينات 11 الف و 483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية اجمالية 150 ألف و 982 طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت مدير المشروع انه يتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : استمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، استمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات) استعدادا لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023-2024 .

واضافت انه تم إدخال بيانات عدد (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر اغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 113 ثلاجة ) ، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع .

وأشارت بلابل الى انه تم تأسيس عدد (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدان) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات ( مرسي مطروح - الوادي الجديد – اسوان ) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية ، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعدادا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.

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