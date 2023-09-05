سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات عن وجود ضي أرزق فى بطن بعض اسماك الماكريل.

وتساءلوا عن ما هو هذا اللون وأسبابه وهل السمكة التى بها هذا اللون صالحة للطعام ام لا؟.

وبدورها وجهت نقابة البيطريين، تحذيرا عاجلا للمواطنين من تناول هذا النوع من الأسماك ، وقالت إن هذه الماده الموجوده باحشائه مسممه ، وتؤدي إلى العديد من الأمراض لمن يتناولها.

وبدورها ووجهت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء.

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