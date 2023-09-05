مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان: مستعدون لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أعلن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان استعداده لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي تقام فعالياته خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ويضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر بـ1404 مقاعد (908 مقاعد بالصالة الرئيسية و424 مقعدا بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع.

ويضم المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية والتى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان.

وأنشأ مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ليكون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.