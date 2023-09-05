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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري ونظيره الياباني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري، وننظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم الثلاثاء، في ختام مباحثاتهما التي جرت بمقر وزارة الخارجية.
ورحب شكري - في بداية المؤتمر الصحفي - بوزير الخارجية الياباني في أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس اهتمام البلدين لتعزيز العلاقات بينهما وخاصة على ضوء الزخم الذي تولد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وقال وزير الخارجية إن المباحثات تناولت العلاقات التي تربط بين البلدين وما نحمله في مصر من مشاعر تقدير لليابان دعمها للمشروعات الوطنية في مصر بما فيه المتحف المصري الكبير، معربًا عن التطلع إلى المشاركة في حفل افتتاح المتحف. 
وأوضح شكري أنه ناقش مع نظيره استناف الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري وهو ما نتطلع معه أن ينعكس على زيادة عدد السائحين.

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