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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من زيلينسكي لدول أوروبا بسبب الخسائر الفادحة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طلب من دول أوروبا ترحيل الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية بسبب الخسائر الفادحة في الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن "وارسو تتجادل بالفعل مع كييف، التي تحاول إعادة الرجال إلى وطنهم… الشيء نفسه يحدث مع مولدوفا".

ولفتت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني يقترب من نهايته ولم ينجح.

وأضافت: “تمت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف من منصبه بسبب هذا.. والآن يمكن إلقاء اللوم عليه في الفشل”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد “يغرقون” قريبا بطلبات من أوكرانيا لتسليم مواطنيها الذكور في سن الخدمة العسكرية لأنهم دفعوا رشوة للخروج من البلاد.

ويستند توقع صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، إلى تصريحات أدلى بها المشرع الأوكراني، ديفيد أراخاميا، الذي يقود الفصيل البرلماني للحزب الحاكم للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وزعم النائب أن الرجال الأوكرانيين أنفقوا ملايين الدولارات للحصول على أوراق مزورة تمنحهم استثناءات من المسودة الوطنية.

وأضاف أنه يتعين على كييف أن تسعى إلى تسليمهم “حتى تتم معاقبتهم وفقًا لذلك”.

زيلينسكي اوروبا الهجوم المضاد كييف

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