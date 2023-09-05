أول فتاة محجبة بمسابقة ملكة جمال مصر: كل ست جميلة بطريقتها

كشفت مروة حلمي أول فتاة محجبة بمسابقة ملكة جمال مصر، تفاصيل مشاركتها في المسابقة.



وقالت مروة حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كل بنت مصرية قادرة على المشاركة في مسابقات ملكات الجمال ".



وأضافت مروة حلمي :" لأول مرة تم إتاحة الفرصة للمحجبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر ".

وتابعت مروة حلمي :" قررت أن أشارك في مسابقة ملكة جمال مصر من أجل تعميم فكرة قدرة الفتاة المحجبة على المشاركة في مسابقات الجمال ومكلة الجمال ليست جمال خارجي فقط لكنه ثقافة واحترام ".

وأكملت مروة حلمي:" كل فتاة وست مصرية جميلة بطريقتها ومفيش ست وحشة “، مضيفة:” الحجاب يضيف جمال للبنت ولا يقلل منها ".

