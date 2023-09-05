تقدير عالمي كبير.. أردوغان يكشف تفاصيل اجتماعه المثمر بـ بوتين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات التي جرت في سوتشي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حظيت بتقدير كبير في العالم.

وحسب قناة “إن تي في” التركية ، قال أردوغان، خلال خطاب ألقاه بعد اجتماع مجلس الوزراء: “أعتقد أن هذا الاجتماع حظي بتقدير كبير من قبل العالم، حيث تمت مناقشة ممر الحبوب والعديد من القضايا الإنسانية”.

كما وصف الرئيس التركي، اللقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي بأنه مثمر.

وقال أردوغان: "عقدنا اجتماعا شاملا ومثمرا مع السيد بوتين في سوتشي".

كما أعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن المجتمع الدولي يقدر هذا الاجتماع .