نصائح مهمة للطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية.. خبراء: حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات بداية طريق النجاح 

خبراء نصائح هامة للطلاب الجدد من الثانوية العامة لتحقيق النجاح في المرحلة الجامعية

حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات





تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل في حياة الشباب، حيث يتخذون قرارات تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي والمهني وللطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن هذه المرحلة تشكل تحديًا جديدًا يحتاج إلى التكيف والتحضير الجيد. ولذا، سنقدم في هذا الخبر الصحفي بعض النصائح الهامة للطلاب الجدد للنجاح في المرحلة الجامعية.



اكدت الدكتورة امل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس علي تحديد الأهداف وهي الأمور الأولى والأهم للطلاب الجدد في المرحلة الجامعية وهي تحديد الأهداف.



واشارت الدكتورة امل شمس خلال تصريحاتها إلى ضرورة أن يحدد الطالب أهدافًا واضحة ومحددة لتحقيقها خلال فترة دراسته الجامعية. قد تكون تلك الأهداف مرتبطة بالتحصيل الأكاديمي، الانخراط في الأنشطة الطلابية، أو تطوير مهارات معينة تحديد الأهداف يساعد الطالب على البقاء منظمًا ومتحمسًا لتحقيق تقديرات جيدة في المرحلة الجامعية.



وأوضحت امل شمس ، ان هناك هناك حاجة ماسة لتطوير مهارات التخطيط لدى الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم تنظيم وقتهم بشكل فعال وتحديد أولوياتهم و استخدام جدول زمني أو تقويم لتسجيل المواعيد الدراسية والمشاريع والاختبارات بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يخصص الطالب وقتًا كافيًا للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحانات.



وتابعت شمس، ان يعتبر الانخراط في الحياة الجامعية جزءًا أساسيًا من تجربة الطلاب الجدد كما ينبغي عليهم المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل النوادي الطلابية والفرق الرياضية والمنظمات الطلابية من خلال الانخراط في تلك الأنشطة، يمكن للطلاب توسيع دائرة معارفهم وتطوير مهارات التواصل والقيادة.



ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق انه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

يمكن للطلاب الاستفادة من الدروس والمشورة من زملائهم والتعاون معهم في المشاريع الدراسية كما ينبغي على الطلاب بناء علاقة طيبة مع أساتذتهم من خلال حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات.



واشار عميد تربية عين شمس السابق ، إلى انه يجب يولي الطلاب الجدد اهتمامًا كبيرًا لصحتهم العامة والحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك الغذاء الجيد والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني من خلال الاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحظوا بمستوى أفضل من التركيز والطاقة للتفوق في دراستهم.





واوضح ابو العينين ، انه للطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن الانتقال إلى المرحلة الجامعية يتطلب التكيف والتحضير الجيد. من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد والانخراط في الحياة الجامعية وبناء العلاقات الجيدة والاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مميزًا في المرحلة الجامعية ويحصلوا على تقديرات جيدة تساعدهم في بناء مستقبل مشرق.