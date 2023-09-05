خبير: الهدف من تقليل الزيادة السكانية استشعار المواطن بثمار التنمية.. فيديو

قال الخبير السكاني عمرو حسن ، إن مؤتمر السكان والصحة والتنمية جعل أنظار العالم بالكامل تتجه للعاصمة الإدارية بعد 29 سنة من آخر استضافة للمؤتمر، ولكن مصر تستقبله وهي أكثر شبابا وقوة .

وأضاف عمرو حسن، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر تناقش منذ 60 عاما محور الزيارة السكانية، موضحا أن الزيادة السكانية أصبحت أكبر من الموارد، وهناك انخفاض كبير في معدل المواليد.

وتابع ، أنه في عام 2014 بلغ عدد المواليد 2مليون و 700 ألف مولود، وفي عام 2020 قل العدد إلى 2 مليون و200 ألف مولود.

وأوضح، أن الهدف من تحجيم الزيادة السكانية هو النجاح في توصيل الشعور للمواطن بإنجازات التنمية الاقتصادية.



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