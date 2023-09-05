وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.. مفاجأة من الصحة عن أعداد المواليد.. فيديو

علق الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، على افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.



وقال عمرو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" التجربة المصرية في التعامل مع ملف الزيداة السكانية بدأت منذ 60 عاما".

وأضاف عمرو حسن :" هناك تحسن كبير في مؤشرات مواجهة الزيادة السكانية ، ففي 2014 أتولد 2.7 مليون مولود وفي عام 2022 أتولد اقل من 2.2 مليون مولود وهناك انخفاض بحوالي 500 الف مولود ".

وتابع عمور حسن :" الدولة أصبحت أكثر قوة وثبات واستقرار وبالتالي ينعكس لك على خدمات تنظيم الأسرة ويتم تقديم وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بالمجان للسيدات في كافة انحاء الجمهورية ".



واكمل عمرو حسن :"معدل استخدام وسائل منع الحمل في محافظات وجه قبلي والصعيد أقل من باقي المحافظات"، مضيفا:" ونحتاج إلى المزيد من العمل من أجل التوعية بأهمية تنظيم الاسرة ".

