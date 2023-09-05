عمرنا بيتقصف بدري.. محمد شردي يمازح نائب وزير الصحة على الهواء

مازح الإعلامي محمد شردي، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة، بعد تصريحات الأخير حول الزيادة السكانية في مصر، والتركيبة والتوازن الذي خلق الله به الذكور والإناث في مصر في الفترة الحالية، حيث تحدث الأخير عن عدد من الإحصائيات الخاصة بالتركيبة السكانية في مصر مقارنة بالدول الأخرى.

نائب وزير الصحة: نسبة وفيات الذكور أعلى من الإناث في مصر

وقال "توفيق"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، إن بعض الدول في العالم تعاني من مشاكل في الزيادة السكانية، والقوانين ليست هي الحل في هذا الأمر، حيث إن الصين وضعت عدة قوانين، ولكنها فوجئت باختلاف التركيبة الديموغرافية لديها، إذ أن نسبة الذكور أصبحت أكبر بكثير من نسبة الإناث وهو ما يشكل خطر كبير عليها.

وأضاف، أن في مصر نسبة الذكور 106 ذكر مقابل كل 100 أنثى، وهذا يحدث توازن كبير في مصر بين الذكور والإناث، خاصة أن نسبة الوفيات في الذكور تكون أعلى عادة من الإناث.

وعلق محمد شردي مازحا: "إحنا عمرنا بيتقصف بدري يا دكتور طارق دايما".