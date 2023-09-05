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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على تسريب فى أحد خطوط الغاز الطبيعي بأسوان

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

نجحت اليوم الثلاثاء فرق الدعم الفني لشركة غاز مصر، بمدينة أسوان، في السيطرة علي تسريب مفاجئ وقع بأحد خطوط الغاز الرئيسية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت عمليات محافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تسريب لخط رئيسي للغاز الطبيعي بمدينة أسوان بالقرب من حي غرب، وتم التواصل مع الحماية المدنية وفرق الصيانة الفنية بشركة غاز مصر، وعلى الفور انتقلت إلى مكان التسريب ويمكن من السيطرة عليه بنجاح. 

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السيطرة 

وتبين أن التسريب جاء نتيجة كسر في أحد خطوط الغاز بسبب هبوط أرضي مفاجئ، وتدخلت فرق الصيانة بشركة غاز مصر، بعد أن تم فرض كوردون أمني بالمنطقة، لإصلاح الكسر وتم الانتهاء منه، وضخ الغاز مرة أخرى، وعودة التيار الكهربائى أيضا للمنطقة، والتي تم قطعها تحسبا لأى مخاطر قد تحدث.

فيما كانت قد حذرت شركة الغاز الطبيعي بمحافظة أسوان من استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التي تعمل بالغاز الطبيعي في المنازل أو المخابز أو أي أنشطة أخرى، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.

 

 

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