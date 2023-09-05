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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أبيض منقوش بالورود.. لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة جذابة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها ببعض اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بلوك جذاب.

وبدت لاميتا بفستان أبيض منقوش بالورود، وتميز بقصته محددة الخصر، وتركت خصلات شعرها تتدلى بشكل ناعم ومرتب على ظهرها وكتفيها.

وتحرص دائما الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها وإطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، وذلك عبر حسابها علي "إنستجرام".

ما لا تعرفه عن لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية هي عارضة أزياء ومقدمة برامج وممثلة لبنانية ولدت عام 1981، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، كما اشتهرت "لاميتا فرنجية" في الوسط الفني بأدائها لأدوار الإغراء، وكان أول عمل لها مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة ".

ومن أبرز أعمالها السينمائية "محترم إلا ربع" عام 2010 مع الفنان محمد رجب، "356 يوم سعادة" مع أحمد عز، في بداية 2011 وفيلم "أنا بضيع يا وديع"، في صيف 2011 ، كما قدمت دور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2011.


آخر أعمال لاميتا فرنجية في السينما

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

 

 

 

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