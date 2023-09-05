بقرار من زيلينسكي.. إقالة حاكم دونيتسك من منصبه

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إقالة حاكم الجزء الذي تسيطر عليه كييف في منطقة دونيتسك، بافيل كيريلينكو، من منصبه.

وجاء في مرسوم نشر علي موقع الرئيس الأوكراني: “تمت إقالة بافيل ألكساندروفيتش كيريلينكو من منصب رئيس الإدارة الإقليمية في دونيتسك وفقًا للطلب الذي قدمه".

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن إحجام الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية.

وأضاف سوسكين، أن "روسيا مستعدة الآن للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا جاز التعبير، بشأن بعض شروط السلام المؤقتة، لكن زيلينسكي غير مهتم بهذا، والشيء الرئيسي بالنسبة له الآن هو إقامة دكتاتوريته”.

وأشار إلى أنه “منذ أن أصبح الوضع على هذا النحو، الأمر يزداد سوءًا كل يوم، أعتقد ذلك، يجب أن تبدأ الاحتجاجات الثورية ضد زيلينسكي”.