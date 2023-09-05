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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأحمر الناري.. صديقة رونالدو تخطف الأنظار أمام الشاطئ

جورجينا
جورجينا

حرصت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت جورجينا في الصورة بإطلالة ملفتة، مرتدية فستان انيق باللون الأحمر الناري، مع تسريحة شعر مميزة، مما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٢٢٣٢٥٧

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