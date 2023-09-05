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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

عناصر الاحتلال الإسرائيلي
عناصر الاحتلال الإسرائيلي "أرشيفية"

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة فلسطينيين بالرصاص وآخرين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة القنيطرة غرب البلدة.

وقالت المصادر إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى نقلهم إلى مركز طبي في البلدة.

وأشارت المصادر إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال تسببت في اندلاع حريق في المنطقة، وتمت السيطرة عليه.

إصابة فلسطينيين بالرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس مواجهات منطقة القنيطرة الضفة الغربية إسرائيل فلسطين

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