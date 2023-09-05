شاهيناز تستعرض أناقتها بفستان مجسم جذاب

خضعت الفنانة شاهيناز لأحدث جلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت شاهيناز بإطلالة جذابة تواكب الموضة بشكل جذاب، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما لامعًا فيما انتعلت حذاءا ذا كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر لافته على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الاحمر في الشفاه.

يذكر ان اخر اعمال الفنانة شاهيناز أغنيتها "رنلي رنه"؛ والتى طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها الأغنية من كلمات محمد غريب الحان محمد غريب وتوزيع حازم رأفت مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.