كاتب صحفي: الشعوب الأفريقية لديها نعيم لا ينضب في الرغبة للتحرر والاستقلال.. فيديو

قال محمود الشناوي ، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الأفارقة يسعون دائما للتغير من بعد الاستعمار، والذي كان يسير على إفقار الشعوب وبث الفتن بين السكان الأصليين ، ونهب الثروات.

وتابع محمود الشناوي ، خلال لقائه ببرنامج " ٩٠ دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور " ، أن أفريقيا دائما كانت تثور ضد الاستعمار، وكانت حركات تحرك وطني في عقد الخمسينيات والستينيات وأنتجت زعماء أفارقة.

وتابع ، أن الاستعمار لم يعد دولا بل أصبح شركات ، وأصبح الاستعمار غير مباشر ولا يحسب بعدد الجنود في الدول .

وأضاف ، أن الشعوب الأفريقية لديها نعيم لا ينضب في الرغبة للتحرر ، والرغبة في الحصول على الاستقلال .

