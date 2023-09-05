بابوا غينيا الجديدة تفتتح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس المحتلة

افتتحت دولة بابوا غينيا الجديدة، اليوم الثلاثاء، سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة رسميا، لتصبح خامس دولة لها بعثة دبلوماسية كاملة في المدينة المحتلة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد جرت مراسم الافتتاح، بحضور رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشخصيات دبلوماسية من الجانبين.

وتحاول إسرائيل بكل قوتها بجانب دعم الولايات المتحدة على نقل مقار جميع السفارات إلي القدس، إلا أن معظم دول العالم لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على كامل المدينة وترى أن وضع هذه المدينة يجب حسمه من خلال المفاوضات.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة القول إن إسرائيل ستدفع تكاليف السفارة، التي تقع في مبنى شاهق أمام أكبر مركز تجاري في القدس، خلال أول عامين، في المقابل تعهد مارابيه بتقديم الدعم لإسرائيل في الأمم المتحدة.