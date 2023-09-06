رئيس الأوبرا المصرية يكشف كيف حل المشاكل التسويقية لمواهب وموارد الدار

‏قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أن من أول الأهداف التي بدأ في العمل عليها هي فكرة التسويق أو كيفية الوصول إلى الناس قائلا: "كان هناك مشكلة دائما في الوصول إلى الناس".



‏وتابع خلال حواره مع الإعلامي "تامر أمين"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، انه بدأ في حل هذا الموضوع عن طريق الشركة المتحدة وأنهم يقومون بنقل الحفلات الخاصة بدار الاوبرا "لايف"، عبر شاشة "الحياة"، وهذا حقق لهم نجاح مبهر لأن الناس بدأت أن تتابع وذلك انعكس على الحفلات بشكل إيجابي، مؤكدا أن كل حفلات الموسيقى العربية تنفذ تذكرها في يوم او يومين من نزولها.