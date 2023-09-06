عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن بمؤلفات العمالقة.. واللبنانية عبير نعمة تظهر لأول مرة بمهرجان القلعة

صدى البلد

سهرة من الطرب الخالص جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فعلى مسرح المحكى وبمصاحبة اوركسترا سينى بقيادة المايسترو أحمد عويضة وإمكانات صوتية تحمل سمات عظماء الموسيقى العربية تغنى المطرب محمد محسن بمختارات من مؤلفات العمالقة الى جانب عدد من أعماله الخاصة بالطابع الفنى الجاد كان منها كل دا كان لية، من زمان جدا، نشبه لإية، ضى القمر، حبايب زمان، في قلبى مكان، زى أغانى زمان، النسيان، أهو دا اللى صار، البحر بيضحك لية، مضناك، أنا اتوب عن حبك، الشوق، إسلمى يا مصر وقديش كان في ناس.

قبله وفى ظهورها الأول بالمهرجان وبطبقات صوتية واسعة تمكنت المطربة اللبنانية عبير نعمة من أداء اشكال وقوالب متنوعة للغناء العربى وقدمت مجموعة من أعمالها الخاصة التى تفاعل معها الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها وينك، بصراحة، يا نسيم الريح، فراشة وزهرة، اعمل ناسينى، ودعت الليل، قصتنا، تلفنتلك، بلا ما نحس، يا ليل الصب الى جانب طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش، أنا لحبيبى لـ فيروز، قلبي دليلى لـ ليلى مراد وغيرها.

وكان عازف البيانو كريم جوهر قد قدم على المسرح الخارجى فقرة فنية ضمت نخبة من أشهر الألحان الشرقية كان منها بكتب اسمك، يا واد يا تقيل، مقدمة الف ليلة وليلة، الحلوة وان راح منك يا عين.

الدولي للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر اللبنانية عبير نعمة المطرب محمد محسن قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

قرار جمهوري بالأسماء.. تعيين 67 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

تونس.. الشرطة تعتقل المسؤول البارز في النهضة عبد الكريم الهاروني

هيئة السكة الحديد: إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة «رمسيس» بدل «شبرا»

أول تعليق من ضياء السيد على احتمالية مواجهة الأهلي للاتحاد السعودي

عميد المعهد العالي للنقد الفني في ندوة بصدى البلد: يا بخت المرأة المصرية بالرئيس

شلل في الحركة والطرقات.. مصرع شخصين بسبب فيضانات تركيا

برامج ضارة.. ومستخدمو هواتف شاومي يشتكون.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ