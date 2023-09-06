محمد محسن بمؤلفات العمالقة.. واللبنانية عبير نعمة تظهر لأول مرة بمهرجان القلعة

سهرة من الطرب الخالص جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

فعلى مسرح المحكى وبمصاحبة اوركسترا سينى بقيادة المايسترو أحمد عويضة وإمكانات صوتية تحمل سمات عظماء الموسيقى العربية تغنى المطرب محمد محسن بمختارات من مؤلفات العمالقة الى جانب عدد من أعماله الخاصة بالطابع الفنى الجاد كان منها كل دا كان لية، من زمان جدا، نشبه لإية، ضى القمر، حبايب زمان، في قلبى مكان، زى أغانى زمان، النسيان، أهو دا اللى صار، البحر بيضحك لية، مضناك، أنا اتوب عن حبك، الشوق، إسلمى يا مصر وقديش كان في ناس.

قبله وفى ظهورها الأول بالمهرجان وبطبقات صوتية واسعة تمكنت المطربة اللبنانية عبير نعمة من أداء اشكال وقوالب متنوعة للغناء العربى وقدمت مجموعة من أعمالها الخاصة التى تفاعل معها الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان كان منها وينك، بصراحة، يا نسيم الريح، فراشة وزهرة، اعمل ناسينى، ودعت الليل، قصتنا، تلفنتلك، بلا ما نحس، يا ليل الصب الى جانب طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش، أنا لحبيبى لـ فيروز، قلبي دليلى لـ ليلى مراد وغيرها.

وكان عازف البيانو كريم جوهر قد قدم على المسرح الخارجى فقرة فنية ضمت نخبة من أشهر الألحان الشرقية كان منها بكتب اسمك، يا واد يا تقيل، مقدمة الف ليلة وليلة، الحلوة وان راح منك يا عين.