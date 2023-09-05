محمد محسن يطرب جمهور القلعة بـ زي أغاني زمان

أطرب الفنان محمد محسن جمهور القلعة بأغنية زى أغاني زماني التي افتتح بها حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وسبقته الفنانة اللبنانية عبير نعمة فقرتها بمهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بأغنية "وينك" وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء بعد غد الخميس، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها.

يسبقه عرض اًلطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.