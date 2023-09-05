عبير نعمة تفتتح حفلها في محكى القلعة بـ وينك

افتتحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة فقرتها بمهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بأغنية "وينك"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته الـ31 مساء بعد غد الخميس، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها.

يسبقة عرض ًالطلاب، فصول الكورال بمركز تنمية المواهب، يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.