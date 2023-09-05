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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عمر خير في ختام محكى القلعة

صدى البلد

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء بعد غد الخميس، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وانا وغيرها.

يسبقه عرضا لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب، يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

 

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على جانب آخر، تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض حفل تفاعلى يقام فى الثامنة والنصف مساء السبت 9 سبتمبر على مسرح الجمهورية ويضم 40 عمل من اشهر مؤلفات الطرب يؤديها الجمهور مع مطربى الفرقة منها جانا الهوا، سواح، اول مره تحب ياقلبي، الهوا هوايا، احلف بسماها، سيرة الحب، الف ليلة وليلة، دارت الأيام، انا في انتظارك، الهوا غلاب، كل ده كان ليه، ست الحبايب، ثلاث سلامات، جميل واسمر، ساكن في حى السيدة، ما بيسالش عليا، بين شطين وميه، بهيه، ياحبيبتي يامصر، لولا الملامة، على رمش عيونها، يااغلى اسم في الوجود وغيرها.

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية ، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين ، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 .

اعمال الموسيقي العربية الدكتور خالد داغر الدولي للموسيقى والغناء العاشرة مساء

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