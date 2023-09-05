اليوم.. محمد محسن وعبير نعمة على بمهرجان القلعة

ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تشهد فعاليات اليوم حفل للمطرب محمد محسن والمطربة اللبنانية عبير نعمة.

عبير نعمة

ففى الثامنة مساء على مسرح محكى القلعة، تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لاول مرة فى المهرجان وتقدم بمصاحبة اوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من اعمالها الخاصة منها بعدني حبك ، بلا ما نحس ، اعمل ناسيني ، بصراحة ، قصتنا بالاضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى ، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها.

محمد محسن

وبعدها وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من اعماله الخاصة منها ضي القمر ، اهلا بيك ، القمر عطشان ، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب .

كريم جوهر

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.

حفل ياسين التهامى

جسدت الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في دورته 31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فكرة تواصل الأجيال في مجال الإنشاد الديني.

فبين شيخ المنشدين ياسين التهامي والصاعد الواعد أحمد العمري، وفي رحاب مسرح المحكي، عاش حشد جماهيري ضخم، أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح التهامي في خلق حالة من السمو الوجداني؛ لترتقي المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عددا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوي، والابتهالات، والتي تفاعل معها مريديه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

وقَبْلَهُ، أجاد أحمد العمري في أداء مجموعة من المؤلفات والأعمال الدينية الشهيرة، ولاقى استحسانا من الجميع، وكان منها “رباه يا من ـناجي، ماشي في نور الله، يا رب كرمك علينا، صلاة من الرحمن، لبيك يا سري، نور النبي لما ظهر، يا حبيب الله، تملكتموا عقلي، الجرح كان طاب، المصطفى لما دعاني، مولاى إني ببابك، قمر”.