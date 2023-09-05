تفاصيل حفل لينا شاماميان في محكى القلعة

تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى فى الثامنة مساء على مسرح المحكى بالقلعة عددا من الـلحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

وذلك استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الأربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من أعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالإضافة إلى عدد من الاعمال الغربية.

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من اعمال الفلكلور الشعبى .