عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل لينا شاماميان في محكى القلعة

صدى البلد

 تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى فى الثامنة مساء على مسرح المحكى بالقلعة عددا من الـلحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

 

وذلك استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الأربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

 

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من أعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالإضافة إلى عدد من الاعمال الغربية.

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

تفاصيل حفل غالية بن على وهشام خرما في المحكي اليوم

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

 

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من اعمال الفلكلور الشعبى .

الأفلام العربي الأب الروحى الأفلام العربية الأوبرا المصرية الدولي للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع حمل الأمانة.. صور

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..عبر هذا الرابط

بايدن يعرب عن رغبته في لقاء شي.. والاستخبارات الصينية توافق ولكن بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

فيديو

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ