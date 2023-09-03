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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل غالية بن على وهشام خرما في المحكي اليوم

صدى البلد

تتوالى فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين متتاليين مساء الاحد 3 سبتمبر على مسرح المحكى.

 

ففى الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب،ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

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 و فى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن علي بعدد من أعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها  روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.

اعمال زمن الفن الجميل التونسية غالية بن على الدكتور خالد داغر الدولي للموسيقى والغناء تنظمه دار الاوبرا المصرية هشام خرما

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