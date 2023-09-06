أوكرانيا.. مصرع شخص في قصف روسي على ميناء إسماعيل بأوديسا

كشف حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أن شخصًا لقى مصرعه في هجمات بطائرات روسية بدون طيار على منطقة ساحلية بجنوب غرب أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوليج كيبر على تطبيق تيليجرام إن الهجمات الليلية استمرت ثلاث ساعات واستهدفت ميناء إسماعيل.

وأصبح ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، المتاخم لرومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، طريق تصدير رئيسي للمنتجات الأوكرانية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو الماضي.

وقال كيبر: "للأسف، توفي شخص واحد"، مضيفاً أنه عاملاً زراعياً أصيب بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى.

وأضاف أنه "تم تسجيل دمار وحرائق في عدة تجمعات"، موضحًا أن البنية التحتية للموانئ والزراعة تضررت، بما في ذلك المباني الإدارية.

وفي أعقاب انهيار الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، كثفت روسيا هجماتها على منطقتي أوديسا وميكوليف بجنوب أوكرانيا، موطن الموانئ والبنية التحتية الحيوية للصادرات الزراعية.