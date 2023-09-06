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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تفتتح سفارة لها في القدس ونتنياهو يُعقّب

دولة جديدة تفتتح
دولة جديدة تفتتح سفارة لها في القدس ونتنياهو يُعقّب

افتتحت بابوا غينيا الجديدة إحدى دول آسيا والمحيط الهادي، مساء الثلاثاء، سفارة لها في القدس المحتلة، وذلك بحضور رئيس وزرائها جيمس مارابي، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وشخصيات دبلوماسية من الجانبين.

وقال نتنياهو خلال كلمته، أنه تأثر كثيرًا بسماعه كلمات النشيد الوطني لبابوا غينيا الجديدة، مدعيًا أن القدس عاصمة لإسرائيل منذ 3 آلاف عام، والتي قال إنها مصدر جزء كبير من تراث الشعب اليهودي.
وأضاف: "بابوا غينيا الجديدة هي أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي تفعل ذلك .. نحن فخورون جدًا ونقدر هذه الحقيقة كثيرًا"، متعهدًا بالعمل على تقديم كل الدعم لها في مجالات مختلفة".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن بابوا غينيا الجديدة أثبتت أنها صديق حقيقي لإسرائيل على الساحة الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تقرب إسرائيل خطوة أخرى من الهدف الذي حددته وزارتها بالوصول إلى 100 سفارة في إسرائيل ومضاعفة عدد البعثات الأجنبية في القدس.

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