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تعليم

نتائج 4 قوافل علاجية وخدمية بعدة مناطق في الجيزة

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، حول نتائج أعمال الـ 4 قوافل العلاجية والخدمية والصحية، التي أطلقتها الكلية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة خلال شهر أغسطس 2023، وشملت 4 مناطق وهي البدرشين والصف والعياط وإمبابة بمحافظة الجيزة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من القوافل العلاجية الأربعة بلغ 1506 أشخاص، وتم تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالأسنان من حشو وخلع وتنظيف وعلاج جذور، كما تم تحويل بعض الحالات لمقر المستشفى بالمنيل، وفرع مدينة الشيخ زايد، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب قيام القوافل بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، إن القوافل الأربعة التي أطلقتها الكلية جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، بتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي، مشيرًا إلى التوسع الذي شهدته الكلية خلال الفترة الماضية، مما مكنها من استقبال عدد حالات أكبر سنويًا، خاصة بعد إنشاء مستشفى طب الأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد، والتي تضم وحدة متقدمة للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة، وتعمل على ربط العلوم الأساسية لبيولوجيا الخلايا الجذعية بالتجارب والتطبيقات السريرية.

 

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