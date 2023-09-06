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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تتراجع عالميا مع تجاهل الأسواق لتقلبات الإمدادات

أسعار النفط تتراجع
أسعار النفط تتراجع مع تجاهل الأسواق تقلبات الإمدادات

غيّرت أسعار النفط عالميا مسارها، وتحوّلت للتراجع، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، إذ تجاهل المستثمرون، الاضطرابات التي نجمت عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا، كما حد ارتفاع الدولار من الاتجاه الصعودي.

وبحلول الساعة 06,57 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 89.95 دولار للبرميل. 

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أيضا إلى 86.60 دولار للبرميل.

ومقابل سلة من العملات، سجل مؤشر الدولار 104.69 بما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 6 أشهر البالغ 104.90 الذي لامسه خلال الليل، وتضغط قوة الدولار على الطلب على النفط، إذ تجعله أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومما عكس المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب أن وصلت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر استحقاق قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر، بما يزيد بمقدار 4.13 دولار عن الأسعار في ستة أشهر.

وبالنسبة للفارق بين العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق وعقود بعد ستة أشهر فقد اتسع إلى 4.5 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بما يحوم أيضا حول أعلى مستوى في تسعة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء عن مسؤول بوزارة الطاقة، أن السعودية ستمدد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بيان أمس الثلاثاء، إن روسيا مددت قرارها الطوعي بخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وتأتي التخفيضات الطوعية السعودية والروسية علاوة على خفض أبريل/ نيسان، الذي اتفق عليه عدد من منتجي أوبك+، والذي يمتد حتى نهاية عام 2024.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ونوفاك، إن البلدين سيراجعان قرارات التخفيض شهريا لدراسة زيادة حجم التخفيضات أو زيادة الإنتاج اعتمادا على أوضاع السوق.

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