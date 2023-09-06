الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع اليوم، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغتها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1927.59 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

ومحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.

ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمائة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا يوم الثلاثاء، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.



وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كريستوفر والر، إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي. جي: "توجيهات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر".

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة “سي. إم. إي”، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمائة أن المركزي الأمريكي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر، لكن توقعات بنسبة 40 بالمائة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.56 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 923.79 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1217.21 دولار.