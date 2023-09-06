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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز القومي ببني سويف يعقد لقاءات توعوية بشأن الزيادة السكانية

صدى البلد

 واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف،عقد اللقاءات التوعوية،ضمن  الفعاليات التي ينفذها المجلس، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من الوحدات المحلية ومركز النيل للإعلام والأوقاف والصحة ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار والثقافة والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.


وتم " أمس الثلاثاء"عقد لقاء تثقيفي بنادي العاملين بمركز  شباب اهناسيا،لعدد 116رائدة ريفية ومسؤولى المشاركة المجتمعية، لتدريبهم وإكسابهم مهارات التواصل الفعال في كيفية توصيل الرسالة الاعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وذلك من خلال امدادهم بالمعلومات الطبية والدينية والاعلامية،وذلك بحضور الأستاذة نجلاء الصاوي مديرالمجلس القومي للسكان ببني سويف ،  الأستاذ  ناصر سيف  رئيس الوحدة المحلية  ، ومسؤولى مركز النيل للإعلام والصحة والأوقاف".

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من جهتها  أشارت مديرة المجلس إلى أن هذه اللقاءات تأني في إطار  تكليفات المحافظ"د. محمد هاني غنيم"وضمن خطوات  تم الاتفاق عليها ، لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى في معدلات المواليد وتنفيذاُ اخطة العمل التي وجه المحافظ بها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة اللواء حازم  عزت السكرتير العام ، حيث تم عقد  5 ندوات تثقفية بداية من منتصف أغسطس الماضي، بمراكز (بني سويف ، ببا ،ناصر، الواسطى ،اهناسيا )شارك فيها رواد العمل السكاني ( الرائدات الريفيات ومسؤولى المشاركة المجتمعية )، والتي تستكمل خلال شهر سبتمبر الحالي بباقى قرى المراكز.

 

الهيئة العامة لتعليم الكبار الرسالة الإعلامية الزيادة السكانية بني سويف ة الشباب والرياضة بياض العرب ببنى سويف

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