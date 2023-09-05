محافظ بني سويف يبحث تحسين منظومة الصرف ببياض العرب الصناعية

عقد اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة إجراءات وآليات تحسين منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب، وذلك في حضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عصام رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، هانى الجويلى رئيس المدينة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أحمد سعد مدير المنطقة، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة ومديري مديريات الطرق والزراعة والري.



وتم استعراض بعض مقترحات وإجراءات تحسين منظومة الصرف بالمنطقة والحلول الفنية المطلوبة لمشكلة وجود رشح ببعض المناطق الزراعية والسكنية المجاورة والمحيطة بالمنطقة بالشرقية بمنطقة بياض العرب ، ومناقشة تقرير اللجان الفنية التي قامت بدراسة أسباب المشكلة ، وأوصت بعدد من الحلول.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق العاجل بين أجهزة المحافظة المختصة وهيئة التنمية الصناعية ، لتقوم الهيئة بالتعاون في تسريع تنفيذ الحلول المدروسة ، والتعاون في مزيد من الدراسة الفنية لمسببات المشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لها، ومن أهم هذه الحلول إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة أولية بمعايير قياسية لتصريف نواتج ومخلفات صرفها على شبكات الصرف، مع قيام جهاز شئون البيئة بتكثيف المرور والتفتيش على المصانع لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.