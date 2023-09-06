وزارة «المعارف الإسرائيلية» تهدد بسحب تراخيص مدارس القدس

هددت ما تسمى"وزارة المعارف الإسرائيلية"، بسحب الترخيص من المدارس في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبا رسمية لمدارس مدينة القدس عنوانها "استلام كتب تعليمية لمؤسسة تعليمية من قبل بلدية القدس"، حول توزيع الكتب على المدارس، لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.

وهذه الكتب هي "كتاب المنهاج الفلسطيني المحرف وليست الكتب الأصلية"، حيث أعادت مؤسسات الاحتلال طباعة الكتب من جديد، وأجرت عليها عدة تغييرات أبرزها: شطب الدروس، شطب وفقرات وتبديلها بأخرى، إلغاء آيات قرانية وأحاديث وأبيات شعرية، استبدال الصور والآيات.. وغيرها".

وتدعي سلطات الاحتلال أن المضامين التي حذفت من المناهج هي "مضامين تحريضية".