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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسى والبرامجي

الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى

حصلت الكلية الفنية العسكرية على الإعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كثانى كلية هندسة بمصر تحصل على الإعتماد المؤسسى.

الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى والبرامجى من هيئة ضمان جودة التعليم

الكلية الفنية العسكرية

وقد سبق هذا الإنجاز حصول الكلية الفنية العسكرية على الإعتماد البرامجى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لجميع برامجها الدراسية الهندسية كأول كلية هندسة بجمهورية مصر العربية تحصل على الإعتماد البرامجى لجميع برامجها بنسبة 100% وهى برامج الهندسة "الكهربية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – الكيمائية – النووية – البحرية".

الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى والبرامجى من هيئة ضمان جودة التعليم

وقدم الأستاذ الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد الشكر والتقدير لفريق العمل بالكلية الفنية العسكرية الذى قام بتجهيز وإعداد ملف الكلية للحصول على الإعتماد المؤسسى.

 وأكد على أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر مثال يحتذى به لباقى الكليات ليس فقط فى إعداد ملف الكلية للحصول على الإعتماد المؤسسى ولكن أيضاً فى التطبيق العملى لكافة معايير جودة التعليم المحددة من الهيئة.

كما قام بتسليم شهادات الجودة للإعتماد البرامجى لجميع برامج الكلية أثناء فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية لعام 2023 بحضور مساعد وزير الدفاع للتدريب والبحوث العسكرية.

الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الإعتماد المؤسسى والبرامجى من هيئة ضمان جودة التعليم

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيق أعلى معايير الجودة فى العملية التعليمية والبحث العلمى.

الكلية الفنية العسكرية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هيئة ضمان جودة التعليم القوات المسلحة

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