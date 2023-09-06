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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر تتوجه للمحافظات بسبب "أم الدنيا"

سوسن بدر
سوسن بدر

تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي “ أم الدنيا ” ، والمقرر عرضه علي منصة watch it . 
 

ومن المقرر ان تقوم سوسن بدر بالسفر خلال الفترة الي عدد من المحافظات المصرية ، حيث قامت حتي الآن بالتصوير في القاهرة . 

 

وكان آخر اعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسلي جميله وبابا المجال ، واللذان عرضه خلال شهر رمضان الماضي. 

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جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل. 


أبطال وصناع مسلسل "جميلة" 


ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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