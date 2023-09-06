إحالة 262 محضر مخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 262 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة واجا وميت غمر وميت سلسيل ومنية النصر وشربين والمطرية و بنى عبيد والسنبلاوين وطلخا ونبروه ودكرنس وذلك علي مدار يومين وخلا اليوم الاول تم ظبط 115 مخالفة تموينية وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وخلال اليوم الثاني تم ضبط 147 مخالفة تموينية وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد (761 بطاقة ) ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين و محاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تصرف في دقيق بعدد(23 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن اسعار ومحا ضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم إعلان عن مخازن ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر) ومحاضر تصرف في سلع تموينية ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر ذبح خارج السلخانه و تم التحفظ على 19 كجم عسل نحل و50 علبة سجائر 86 عبوة منتجات عنايه بالبشرة والشعر وتم إعدام 45 كجم مواد غذائية و3 طن أسمدة و1.75طن قم و500 كجم ذرة صفراء و500 لتر كلور و600 لتر صابون و400 لتر سولار و30 كجم لحم بلدى و60 زجاجة زيت تموينى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

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